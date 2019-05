18. Ettlinger Orgelfrühling

Die Orgel der Rheinmünsterer Firma Matz & Luge ist der Star beim „Ettlinger Orgelfrühling“ in der Herz Jesu-Kirche.

Am So, 19.5. spielt Ruben Sturm, Organist des Domes St. Martin in Rottenburg am Neckar. Die Werke von Marcel Dupré und dem J.S.-Bach-Cousin Johann Bernhard Bach kontrastiert Sturm mit Improvisationen.

Musik für Orgel und Glocken spielt Herz Jesu-Organist Markus Bieringer am Pfingstsonntag (9.6.); dabei kommt der neue Glockenstuhl der Kirche voll zur Geltung. Der Karlsruher Glockenexperte Kurt Kramer ergänzt die Musik mit einem Vortrag. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. -fd