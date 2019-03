36. Heidelberger Stückemarkt

Vom 26.4. bis zum 5.5. richten Theater und Orchester Heidelberg zum 36. Mal das bedeutende Festival für Gegenwarts-Dramatik und neue AutorInnen aus.

Die Aufführungen, Lesungen, Gespräche, Konzerte und Partys des „Stückemarkts“ in sämtlichen Spielstätten des Theaters und Orchesters Heidelberg bieten vielfältige Einblicke in die Themen, Ästhetiken und Formen des zeitgenössischen Sprechtheaters im deutschsprachigen Raum. Mit der Türkei als Gastland rückt das Festival zudem eine von massiven wirtschaftlichen und politischen Umwälzungen geprägte Gesellschaft in den Blick.

Der deutschsprachige Autorenwettbewerb beginnt am 27.4. Mit Uraufführungen zeitgenössischer Theaterarbeiten gastieren in diesem Jahr u.a. das Deutsche Theater Berlin, das Schauspielhaus Graz, das Schauspiel Hannover, die Münchner Kammerspiele, das Schauspiel Köln, das Hans Otto Theater Potsdam, das Volkstheater Wien u.v.m. in Heidelberg. Aus der Türkei sind u.a. Arbeiten der Dramatikerin Ceren Ercan sowie des Autors Ahmet Sami Özbudak zu erleben.