Anny Hartmann & Faltsch Wagoni

Nachdem Anny Hartmann, auch bekannt als die pazifistische Schnellfeuerwaffe des Kabaretts, unter dem Titel „No Lobby Is Perfect!“ am Fr, 3.5. eine erfrischend scharfsinnige Analyse aktueller wirtschaftspolitischer Winkelzüge vorlegt, die einem etliche Semester VWL-Studium ersparen können, schmettern Faltsch Wagoni die mitreißende Parole: „Auf in den Kampf, Amore!“.

Silvana und Thomas Prosperi kommen direkt aus Empörien, aber pures Kritisieren ist ihre Sache nicht: In Liedern und Szenen setzen sie, angefeuert von ihren eigenen Erfahrungen in der Flüchtlingshilfe, ein Zeichen gegen Gedanken- und Lieblosigkeit, rechnen ab mit den Mauerbauern dieser Welt, spielen die postpunkige Polit-Polka im Rhythmus der Toleranz und halten auch noch ein Plädoyer für die Imkerei (Nachholshow vom Januar). -bes