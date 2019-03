bebeethoven-Showcase

Ludwig van Beethoven revolutionierte einst die Musik.

Doch die bleibt nicht stehen und will auch heute weitergedacht werden. Das Projekt #bebeethoven, gegründet anlässlich Beethovens 250. Geburtstag 2020, tüftelt an neuen Ideen für das Musikleben im 21. Jahrhundert. Welchen Einfluss kann Künstliche Intelligenz auf die Musik haben? Wie kommt das Fremde in die Musik? Diesen Fragen widmen sich zwei Diskussionen sowie ein Vortrag von Holly Herndon im ersten Teil des Showcases (14 Uhr).

Abends gibt es Performances und Konzerte mit den #bebeethoven-Fellows: Mathias Halvorsen interpretiert Bach auf dem „Well-Prepared Piano“, Kaan Bulak präsentiert seine Vision elektro-akustischer Kammermusik. An Alexander Schuberts Stück „Wiki-Piano.net“ schreiben derzeit über 500 User mit, der Cellist Michael Rauter stellt sein Solo-Musiktheater „The Gap“ vor und das Künstlerkollektiv Quadrature fischt mit einer DIY-Satellitenschüssel Daten aus dem Weltall (19 Uhr). -fd