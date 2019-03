Das Königsbuch & Wohin des Wegs?

Das Straßenmädchen Jonka wird erwischt.

Ausgerechnet das wertvollste Buch vom alten Farin will sie klauen! Nicht aus Bosheit, sondern aus Armut und Einsamkeit. Das merkt der Alte, und zum Trost erzählt er eine traumhaft schöne persische Legende von Heldenvätern und ihren Kindern, von Drachen, Zauberpferden und dem Wundervogel Simurgh. Denn die Fantasie hilft immer noch am besten gegen die graue Wirklichkeit, wie alle ab fünf hier erfahren dürfen! Mit dem improvisierten, kabarettistisch überhauchten Theaterabend „Wohin des Wegs?“ (So, 10.3., 20 Uhr) wendet sich das interkulturelle Tiyatro Diyalog dann an die Erwachsenen. -bes