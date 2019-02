Duo Vlasova/Pawlica

Das Festival „Tanz Karlsruhe“ präsentiert dieses Tanztheaterstück von Katerina Vlasova und Amadeus Pawlica.

Inspiriert durch einen nicht explizit genannten bekannten deutschen Roman schaut das Duo aus der Rhein-Main-Region mit „Read To Me“ in Herz und Kopf seines jungen Protagonisten und ergründet „eine etwas andere Welt, wo Badewannen in Straßenbahnen stehen und sich zwei Menschen für eine gewisse Spanne ihres Lebens dringend brauchen, wo Holocaust und Analphabetismus in einem verschwimmen“. -pat