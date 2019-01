Happy Birthday an den Spiegelfechter!

Ole Hoffmann hat sich für 2018 etwas Ordentliches vorgenommen.

50 will er werden! Zu diesem Anlass findet am 10.1., zufällig übrigens auch dem Tag der Blockflöte, in der Orgelfabrik eine fette Kabarett-Gala statt. Auf dem Wunschzettel stehen vor allem neue Beleuchtungsmittel für das Kabarett; dafür werden die Eintrittsgelder verwendet.

Viel Zeit zum Feiern bleibt allerdings nicht, denn davor wie danach steht Ole Hoffmann immer wieder mit „Blank wienern“ auf der Spiegelfechter-Bühne – geputzt, geschrubbt und poliert wird sogar an Feiertagen wie Silvester. Live am Piano mit dabei: Rainer Granzin. -bes