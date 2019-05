Hedwig And The Angry Inch

Hedwig hieß einst Hänsel und verliebte sich in den amerikanischen Soldaten Luther.

Das war im Ost-Berlin der 80er und ist lange her; ebenso wie die missglückte Geschlechts-OP, die es Hedwig noch heute schwer macht, ihre Identität zu finden. Ihre Geschichte verarbeitet Hedwig in schillernden Glam-Rock-Songs, mit denen sie als Dragqueen mitsamt Band durch die USA zieht. Der Leiter des Jungen Staatstheaters, Otto A. Thoß, inszeniert John Cameron Mitchells und Stephen Trasks punkiges Musical von 1997 mit der Jazz-Sängerin Cindy Weinhold plus Band. -fd