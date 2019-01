Kabarett im Tollhaus

Kabarettist ist er zwar nicht, der Herr Kaminer, aber Bestseller-Autor.

Seine pointierten Beobachtungen haben jedoch ähnlichen Unterhaltungswert wie echtes Kabarett – am 9.1. (19.30 Uhr) sticht er als „Kreuzfahrer“ in See. Ahoi!

Christian Ehring, einer der doch sehr zahlreichen Männer, die Erdogan ärgerten, würde am 12.1. am liebsten „Keine weiteren Fragen“ stellen, aber die gesellschaftliche Lage fordert ihn dazu heraus. Ganz aufs Thema „Lust“ fokussiert am 24.1. dann Lars Reichow. -bes