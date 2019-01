Konzerte am Jungen Staatstheater

Brahms’ Klavierquintett op. 34 ist viel mehr als nur Abi-Sternchenthema.

Was alles an Leidenschaft und Raffinesse in dieser Musik drinsteckt, zeigen Mitglieder der Staatskapelle im Jugendkammerkonzert (ab 16 , Mi+Do, 16.+17.1., 19 Uhr). In der Sinfonie Nr. 6 „Pastorale“ lässt Beethoven einen Bach plätschern und ein Gewitter donnern – nur mit Instrumenten! Wie das geht, verrät das Kinderkonzert (So, 20.1., 11+15 Uhr). „The Shadows Of Time“ von Henri Dutilleux, das er „allen unschuldigen gestorbenen Kindern der Welt“ widmete, ist Thema des Jugendkonzerts am Di, 12.2. um 19 Uhr. -fd