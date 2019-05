Platzda! 2019

Nicht nur für Weststadt-Bewohner ist das beliebte Straßentheaterfestival ein Höhepunkt im Frühjahr.

Aus ganz Karlsruhe und der Region pilgern Jung und Alt zum vergnüglichen Treiben auf den schönsten Marktplatz in Town. Mit witziger Artistik, schräger Zauberei und explodierender Komik sorgt die One-Man-Circus-Show von Kaosclown für spannendes Comedy-Entertainment: Wenn er Tische schweben lässt, auf dem Hochrad jongliert und mit einer Rakete zum Mond fliegen will, ist Action garantiert! Slapstick-Humor nach Charly-Chaplin-Art und keine Scheu, sein Publikum auch mal vorzuführen, hat Jay Toor, wenn sie als Giselle la Pearl zum Traumurlaub ans Meer fährt.

Barto ist ein komischer Akrobat, der sein Publikum mit der unfassbaren Verbiegungsmöglichkeit eines Schlangenmenschen fesselt. Der gebürtige Belgier spielt seine preisgekrönte Show weltweit. Hinter Duo Solo verbirgt sich ein seltsam verrücktes Paar. Wer denkt, alte Leute säßen den ganzen Tag nur am See und fütterten Enten, muss schnell einsehen, dass er irrt. So wie bei Winnie und Fred: Er kann nicht mehr gut sehen und sie nicht mehr laufen und trotzdem sind sie gemeinsam unterwegs. Mit Duo Solo schuf Doris Batzler einen Walkact voll komischer und berührender Momente. Batzler hat „Platzda!“ auch mit dem Tollhaus kuratiert und gestemmt. -rw