An Alten Schlachthof haben sich schon eine Menge Ereignisse zwischen der dies- und der jenseitigen Welt zugetragen.

Der Mentalmagier Radalou fügt der langen Geschichte noch ein wenig mehr Schauder und Grusel hinzu. Im ehemaligen Schlachthof-Kühlhaus im Gebäude 11 e gestaltet er Spuktheater der faszinierenden Art. Eingebettet in eine Geschichte offeriert er ein intensives Erleben spukhafter Phänomene, wie sie auch in einer viktorianischen Seance hätten stattfinden können.

Spuk geschieht am Rande des Bewusstseins und der Wahrnehmung, hervorgerufen werden die Erlebnisse durch eine geschickte Kombination von Elementen der Erzählkunst, hypnotisch-suggestiven Techniken, Emotionstheater, Zauberei und Mentalmagie. Wer sich traut, meldet sich via www.spuktheater.net oder unter Tel. 0177/392 27 68 an; der Andrang ist groß: Etliche der rund 15 Termine pro Monat sind bereits weit im Voraus ausverkauft! -bes