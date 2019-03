Staatstheater: Kammerkonzerte

An der Kippe zum Jazz befindet sich das 2. Kammerkonzert, wenn Claude Bolling Flöte und Jazz-Piano-Trio kreuzt.

Nicht weniger aufregend sind die Stücke von Debussy, Minoru Miki und André Jolivet (So, 17.3.). Im 3. Kammerkonzert trifft Dvoraks Klavierquartett op. 87 auf das Klavierquintett op. 57 von Schostakowitsch (So, 11.4., jeweils 11 Uhr, Kleines Haus). Ein Extra-Kammerkonzert widmet sich Tango-Klassikern in neuen Arrangements, garniert mit abgründiger Tango-Lyrik (Fr, 15.3., 19.30 Uhr, Studio). -fd