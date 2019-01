Staatstheater: Liederabende & Sinfoniekonzert

Die Sopranistin Agnieszka Tomaszewska zeigt in ihrem Liederabend Gemeinsamkeiten zwischen romantischen Liedern aus Deutschland (Brahms, Wolf, Richard Strauss) und ihrer polnischen Heimat (Karlowicz, Szymanowski) auf (So, 27.1., 19 Uhr, Kleines Haus).

In einem szenischen Liederabend führen Mitglieder des Staatstheater-Ensembles durch Lieder zum Thema Krieg, von Schubert über Mahler bis Hindemith und mit populären Liedern aus der Kriegszeit (So, 10.2., 19 Uhr). Auch Henri Dutilleux’ Orchesterstück „The Shadows Of Time“ behandelt den Krieg und seine unschuldigen Kinder-Opfer. Es erklingt im 4. Sinfoniekonzert neben dem Deutschen Requiem von Brahms (So, 10.2., 11 Uhr; Mo, 11.2., 20 Uhr). -fd