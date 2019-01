In ihrem Stück „Move Over Baby“ (Musik: Ebbi Grözinger) bringen zwei schlichte Stühle in immer neuen Konstellationen dramatische Situationen hervor, kleine Mosaike der Hoffnung, dass irgendetwas bleiben könnte, während alles rutscht und prekär wird.

Die Stupid Lovers Nicole Erichsen & Gunter Lösel präsentieren ihr anspruchsvolles Impro-Theater zwei Tage zuvor auch in der Orgelfabrik, hier steht um 20 Uhr das Stück „Bereitsein ist alles“ auf dem Programm. -rw