Von Zukunft - 300 Jahre Staatstheater Festkonzert

Am 13.1.1719 eröffnete das Hoftheater im Karlsruher Schloss.

Die Theatertradition in Karlsruhe ist somit fast so alt wie die Stadt selbst. Exakt 300 Jahre später gibt die Badische Staatskapelle ein Festkonzert mit Bürgerfest und läutet damit die Feierlichkeiten ein, die sich über das ganze Jahr erstrecken werden. Ab 15 Uhr öffnen sich die Türen, das Konzert mit einem musikalischen Bogen von der barocken Oper, Sinfonik des 19. Jhr. bis zu einem speziellen Auftragswerk von heute wird live auf den Theatervorplatz übertragen, ab 18 Uhr folgt eine Geburtstagsfeier.

Für das Festkonzert hat das Staatstheater 300 Freikarten reserviert, deren Vergabe am Sa, 1.12. von 10 bis 13 Uhr an der Theaterkasse, per Telefon und Mail beginnt. Pro Person sind maximal zwei Freikarten möglich.