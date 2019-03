London Calling Vol. 4

Das 17 lange Jahre laufende Clubformat „London Calling“ hat erstmals in Karlsruhe die olle Trennung von Indie-Gitarren und Dancefloor aufgehoben.

Bis der Zeitgeist im Januar 2016 auch das Carambolage dahinrafft und mit ihm die Mutter aller hiesigen Indie-Electronica-Partys. Letzten Mai ist Stefan Kirstätter als Mr. Ripley mit Sven Ratz aka Le Razz in der Dorfschänke an den Plattenteller zurückgekehrt.

Neben Indie, Punk und Elektronischem von LCD Soundsystem, Shout Out Louds, Clash, TV On The Radio, Smiths, Wombats oder Joy Division hat die vierte Reloaded-Ausgabe des Clubkultur-Klassikers „London Calling“ aber auch wieder neueren Sound in petto. -pat