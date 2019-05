04.06.2019

Club/Live Musik

AKK | GeistSoz-Theater Schlonz | 20.00

Alte Hackerei | The Real McKenzies | 20.30

Besitos | Salsa Night | 20.00

P8 | Hard’n’Crusty Open Stage | 19.00

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Viel Lärm um nichts | 11.00 | Das Büro | 18.30 + 20.05 | Die Glasmenagerie | 20.00

Fächerresidenz Nordstadt | HfM Kammerkonzert | 18.30

marotte Figurentheater | FEM Fatale Improtheater: Director’s Cut | 20.00

Schloss Gottesaue | B. Britten: The Turn of the Screw | Solisten des Instituts für Musiktheater/Orchester der HfM | 19.30

Seniorenzentrum Oberreut | HfM Kammerkonzert | 19.00

Region

Kloster Maulbronn | Karneval der Tiere | Ensemble D’Accord | Schulkonzert | 9.00

Kurhaus Schömberg | HfM-Vokalensemble | Schumann | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

BBK | Schreibwerkstatt Literatenrunde | 19.00

FOM Hochschule | Info zu den Master-Studiengängen | 19.00

Kinemathek | Rembrandt | GB, dt. UT | 19.00

PH (Geb. 2) | Thementag: Arbeits- und Weiterbildungsbereich LSBTIQ* und Diversity | 16.00

Rathaus Durlach | Geschichte der Dampfmaschinen – erste Eisenbahn in Durlach und Karlsruhe | Vortrag | 19.30

vhs | Versicherungen und Vermittler. Was mündige Verbraucher wissen sollten | Vortrag | 19.30