01.08.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Early Dancing (Party-Mix) | 18.00 | Less Than Jake & Support (Punkrock/Ska) | 19.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Weekend-Warmup | 23.00

Region

Kelterhof Niedernhall | Federspiel | Brass & Co. | 19.00

Schlossgarten Schwetzingen | Roger Hodgson | 20.00



Bühne/Klassik

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 19.30

Region

Kloster Hirsau Calw | Schwäbischer Comedy-Gipfel | 20.30

Kurpark Gernsbach | Was ihr wollt | 20.00

Nationaltheater MA | Titanic – The Musical | 19.30

Schloss Ettlingen | Der Mann von La Mancha | 20.30

Schloss HD | The Sound of Hollywood | 20.30



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Die Strände der Agnès | 19.00

Kuscheltier-Klinik Durlach | Kuscheltier-Workshop | 15.30

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: The Dead Don’t Die (OmU) | 21.00

Region

Dickhäuterplatz Ettlingen | Open Air Kino: Der Junge muss an die frische Luft | 21.00

Hof des Kulturforums RA | Kinosommer: Der König der Löwen | 21.30

Kulturhaus LA8 BAD | Sommerdialoge | The Sky Is The Limit – Really? | 19.30