12.07.2018

Club/Live Musik

AKK | Liveschlonz: Of Virtue/The Royal/Trapped/LAIF | 20.00

Hemingway Lounge | Duo Jehle & Burkhardt | Barjazz | 19.30

Otto-Dullenkopf-Park | African Summer Festival: Afrikamarkt/Symposium/Workshops | 10.00 | Mamadou Sarr | 19.00 | Les Baobabs | 20.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tollhaus | Shantel & Bucovina Club Orkestar | Jazz/World/Rock | 20.30

Topsy | Taschendisko | 22.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Antigone | 19.30 | Lucio Silla | von Mozart | 20.00

Insel | Woyzeck-Projekt | 19.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 4 J. | 10.00

Region

Baumwipfelpfad Bad Wildbad | Eröffnung Rossini-Festival | 20.00

Marktplatz BAD | Die Zähmung der zwei Widerspenstigen | Komödie | 20.30

Schloss Ettlingen | Das kleine Gespenst | ab 5 J. | 10.00 | Chicago | Musical | 20.30 | Ein toter Mann ist schwerer als ein gebrochenes Herz | 21.00

Schloss HD | Heidi | ab 6 J. | 10.00 | Shakespeare in Music | 20.30 | Anatevka | Musical | 20.30

Straußenfarm Mhou Rülzheim | Kasperle & die Piraten | Theater ab 3 J. | 15.30



Lesung/Vortrag/Film+

Filmpalast am ZKM | Muse: Drones World Tour | 20.00

Kunstakademie/Schloss Scheibenhardt | Sommerausstellung/Offene Ateliers | 9.00

Lernfabrik 4.0 (Heinrich-Hertz-Schule) | Intelligente und vernetzte Produktion für kleine und mittlere Unternehmen |

Messe | Global Sustainable Finance Conference

Stadtmuseum | Sozialpolitik von unten | 17.00

vhs | Warum die Zeit nicht alle Wunden heilt. Unverarbeitete Belastungserfahrungen und Traumata | Vortrag | 19.00

ZKM | MRX Maschine | L. Meier, Lesung | 18.00

Region

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Sport bei Herz- und Lungenerkrankungen | Gesundheitsgespräch | 19.00