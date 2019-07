18.07.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Early Dancing (Party-Mix) | 18.00

Günther-Klotz-Anlage | Vor-Fest | El Flecha Negra/Electric Swing Circus | 19.00

Kohi | Embryo | Krautjazz | 20.00

Orgelfabrik Durlach | Jörg Linke Jazzgroup | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tollhaus | Nouvelle Vague/Charlotte Brandi | 20.30

Topsy | Weekend-Warmup | 23.00

Region

Café Central Weinheim | Nashville Pussy/5 Aces | Punk’n’Roll | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Iphigenie | 20.00

Das Sandkorn | D!e Sp!nner – Märchen Inklusion? | 10.00

Erdbeermund | Try Out – Kaputt | Installation Bad. Staatstheater | 11.00

Insel | Try Out – Threatflix | Installation | 20.00

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 19.30

Majolika | Polizeimusikkorps | Benefizkonzert | 19.30

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 5 J. | 10.00

Schloss Gottesaue | IMWlevent | Studierende des Instituts für Musikinformatik und Musikwissenschaften | 19.30

Region

Schloss Ettlingen | Der geheime Garten | ab 5 J. | 10.00 | Weißes Kaninchen, rotes Kaninchen | 19.00 | Der Mann von La Mancha | 20.30

Schloss HD | Die chinesische Nachtigall | 10.00 | Anatevka | 20.30 | Die Affäre Rue de Lourcine | 20.30

Schlosspark Bruchsal | Don Camillo und Peppone | 20.30

Theater Baden-Baden | Die weiße Rose | ab 14 J. | 18.00

Trinkhalle Bad Wildbad | Rossini: Corradino | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Staatstheater | Talk: Schauspielerleben zu zweit | 20.00

HfG | Rundgang 2019 | Eröffnung | 18.00 | Fest | 20.00

KIT (NTI-Hörsaal, Geb. 30.10) | KI, Ethik und Gesellschaft | Vortrag | 18.30

Naturkundemuseum | Was das Gebiss über die Ernährung verrät | Forscherkurs 9-11 J. | 15.00

PH (Geb. III, Raum 311) | Weiterbildung zum Techniker für Berufstätige | DAA-Technikum-Info | 18.00

Rathaus am Marktplatz | 20. Reinhold-Frank-Gedächtnisvorlesung | Heribert Prantl (SZ) | 18.30

ßpace | Videoscreening über Walter Benjamin | 20.00

ZKM | Grand Tour – Eine Reise durch die junge Lyrik Europas | 19.00

Region

Hochschule Offenburg | Werkschau der Fak. Medien und Informationswesen/Experimentier-Sessions/VR u. a. | 9.00

Karlstorbahnhof HD | Queer History | Andreas Meyer-Hanno, Lesung/Vortrag | 19.00