21.03.2019

Club/Live Musik

Café Nun | Klangwerk | Jam Session | 19.00

Die Stadtmitte | Early Dancing (Paryt-Mix) | 18.00

Dorfschänke | Sing mit Heiko | 20.30

Hemingway Lounge | Thomas Jehle (p) | Barjazz | 19.30

Jubez | Sumac/Baptists/Endon | Noise/Postmetal | 20.00

P8 | Pleite/Hobby | Punk | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tollhaus | Bassekou Kouyaté & Dobet Gnahoré | Weltmusik | 20.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Halle 02 HD | SRH School Band Contest Preisträgerkonzert/De-Phazz | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Probeliegen | 20.00

Badnerlandhalle Neureut | Musical Moments | 19.30

Das Sandkorn | Wir Kinder vom Bahnhof Zoo | 19.00

Ehem. Kühlhaus (Alter Schlachthof) | Spuktheater | 20.00

K2 | Glorious! | 20.00

Kammertheater | Achtung deutsch! | 19.30

Kohi | Loose Lips | Storytelling | 20.00

Konzerthaus | SWR3 Comedy: Andreas Müller | 20.00

marotte Figurentheater | Das kleine Gespenst | ab 4 J. | 10.00 | Die Elchjagd | 20.00

Tollhaus | Alexis Sorbas | Miroslav Nemec + Orchistra Laskarina | 20.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Quartier für Vier | Theater ab 4 J. | 15.30

Jugendstil-Festhalle LD | Trennung frei Haus | Komödie | 20.00

Stadtparkhalle Bretten | Amerika | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die Glasmenagerie | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amnesty International | KWgR: Furcht ist der Weg zur dunklen Seite | Vortrag | 20.00

Dt.-sprachiger Muslimkreis | Islamfeindlichkeit unter der Lupe | Workshop | 18.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Die 68er – in Gespräch, Diskussion und Musik | 9.30

ibz | Das Gefühl, anders zu sein | Podiumsdiskussion | 18.00

Judy’s Pflug Durlach | Treffen für pflegende Angehörige | 15.00

Kinemathek | Die Maske | Polen, dt. UT | 19.00 | Sag nicht, wer du bist | Kanada, dt. UT | 21.15

Naturkundemuseum | Minerale im Alltag | Forscherkurs 9-11 J. | 15.00

Romy Ries Concept Store | Der Duft Kalabriens | Lesung/Fingerfood/Wein | 19.30

Schloss | Made by WMF: Galvanoplastische Kopien mykenischer Schachtgräberfunde | Vortrag | 18.30

Stadtmuseum | Karlsruhe und Elsass-Lothringen seite 1871 | Lesung FemmesPAMINAFrauen | 17.00

Ständehaussaal | Europ. Kolonialismus: Die Erfindung des Rassismus | 19.30