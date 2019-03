28.03.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Early Dancing (Party-Mix) | 18.00

Hemingway Lounge | R. Wolf (p/voc)/L. Oyewale (voc) | Barjazz | 19.30

Jubez | Jamaram | Reggae/Dancehall/Ska | 20.30

Kohi | Bleib Modern | Dark-Postpunk | 20.00

Mikado | Tango-Tanzabend | 20.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

ßpace | Interview von Joachim Fest mit Hannah Arendt | Lesung/Diskussion | 18.30

Substage | Sad | Tribute to Metallica | 21.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Bürgerhaus Dudenhofen | Magic Acoustic Guitars: Sammy Vomacka/Christian Straube | 20.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Anita & Alexandra Hofmann | Schlager | 19.30

Kulturhalle Remchingen | Thomas Godoj | 20.00



Bühne/Klassik

A&S Bücherland | Classic & More: Duo Gacelliano | 19.30

Bad. Staatstheater | Anna Bolena | 19.30 | Am Königsweg | 20.00

Das Sandkorn | Ludwig Fun! | Musikal. Komödie | 20.15

Ehem. Kühlhaus (Alter Schlachthof) | Spuktheater | 20.00

K2 | Glorious! | 20.00

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 5 J. | 10.00 | Die Känguru-Chroniken | 19.00

Schloss Gottesaue | Sing mit: K‘her Kinderchorwettbewerb | 13.00 | Abschlusskonzert Meisterklasse Ann Murray | 20.00

Schwarzwaldhalle | Bülent Ceylan | Comedy | 20.00

Region

Bürgerzentrum Bad Liebenzell | Ensemble Drukh – Tatoryte | Brahms/Debussy u.a. | 19.00

Klag-Bühne Gaggenau | Christine Eixenberger | Kabarett | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Klüpfl & Kobr: Der Sinn des Lesens | Literaturcomedy | 20.00

Stadthalle Ettlingen | Night Wash: David Werker/Rober Alan/Nico Stank/Thorsten Bär | Comedy | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die Glasmenagerie | 19.30

Theater Baden-Baden | Robinson & Crusoe | ab 11 J. | 10.00 | Nur drei Worte | Komödie | 20.00

Theater treppab Bruchsal | Baal novo: Marcello, Marceline & das Cello | 11.00 | BLB Tanztheater: Suchtgefühle | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

www.karlsruher-krimitage.de

Albert-Schweitzer-Saal | KWgR: Das Integrationsparadox | Talk | 19.30

Amnesty International | KWgR: Traces of little feet | Film/Diskussion | 19.00

Café Palaver | Prostitution: Überlebende sprechen | Vorträge/Diskussion | 20.00

DHBW | Girls‘ Day | 8.30 | Tag der Lehre: Lehrmaterial | 10.00

Kinemathek | Talking Money | D, dt. UT | 19.00 | Endless Poetry | F/Chile, dt. UT | 21.15

KIT (Geb. 11.30) | Welche Hochschule passt zu mir? | 18.00 | Girls’ Day | 9.00

PH | Girls’ Day + Boys’ Day | 9.00

Schloss | Das römische Siegesdenkmal von Adamklissi | Vortrag | 18.00

vhs | The myths and legends, sights and sounds of South West England | Vortrag in engl. Sprache | 19.30

ZKM | Vitra Work Hackathon | 9.00 | Open Codes II: Coaching Lab | 17.00 | Offenes Meet-Up für Initiativen | 19.00

Region

Casino Baden-Baden | Jeder lügt so gut er kann – Alternativen für Wahrheitssucher | Harald Martenstein, Lesung | 20.00

Schloss Bruchsal | Wenn der weiße Flieder wieder blüht | Frühlingslieder/Schlager zum Mitsingen | 15.30