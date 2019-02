01.03.2019

Club/Live Musik

AKK | Holla die Waldfee | Indie/Electro | 22.00

Alte Hackerei | The Jancee Pornick Casino | Surf/Rockabilly/Garage Punk | 21.00

Dorfschänke | Fat Birds | Rock-Fasching | 21.00

Jubez | Moby Dick & Human | 20.00

Kap | Künstler-Fasching | Astrokraut/Monday Joe & The Freaks Of The Week/Nenitos | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Dragunov/Watered/DÆRWIN | Post-Metal | 20.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith Hawkins | Acoustic Rock | 20.00

Substage | Leoniden | 21.00

Topsy | 80er Party | DJ Mike Judge | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | 4 4 Jazz | 20.30

Eislaufhalle Baiersbronn | Minidisco | 14.30 | Eisdisco | 18.00

Kupferdächle PF | First Friday: Gringo Mayer | Singer/Songwriter | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Alcina | 19.00 | Ladies First | 19.00 | Bambi & Die Themen von Bonn Park | 19.00

Insel | Tick, Tick… Boom ! | Unitheater | 19.00

Jakobus-Theater | Meine Braut, sein Vater und ich | Komödie | 20.00

K2 | Glorious! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Schlanker – ein Mann macht sich dünne! | Lars Sörensen | 20.15

Kammertheater | Achtung Deutsch! | 19.30

Kleine Kirche | Anita Hoffmann (Klavier) | 12.15

Kohi | Jean-Philippe Kindler Solo | 21.00

Tollhaus | Josef Hader | Kabarett | 20.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | König Blutwurst I. | Komödie | 20.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Ich Romeo, Du Julia | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Die dunkle Seite der Mathematik | H. Koch, Lesung/Musik | 20.00

Hemingway Lounge | Die Brautleute | A. Manzoni, Lesung | 20.00

Kinemathek | Die Blüte des Einklangs | Japan, dt. UT | 19.00 | I Killed My Mother | Kanada, dt. UT | 21.15

Naturkundemuseum | Die Asiatische Hornisse in Karlsruhe und ihre Bekämpfung | Vortrag | 19.00

Schloss Gottesaue | G. F. Händel: Universum der Affekte | Gespräch | 14.00