19.07.2019

Club/Live Musik

AKK | Techno Schlonz 3000 | 21.00

Alte Hackerei | Kinky Madness (Balkan Beats) | DJ KimSka | 22.00

Circus3000 | Black Holes: Ondine Dietz/Brigitte van Hattem | Dragqueen-Ball/Lesung | 20.00

Culteum | After Fest: Zapata Soundz & Guests | Reggae/Dancehall/Global Bass | 23.00

Die Stadtmitte | After Fest: DJ Damast/P. Jacobi/Black Lilly & Le Filou | 23.00

Günther-Klotz-Anlage | Das Fest | Querbeat/Gentleman/Kettcar/Faber/Attic Stories/DJs/Kinderprogramm u.v.a. | 17.00

Hemingway Lounge | R. Stürmer (Sopran)/H. Herzberger (Klavier) | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith | Rock | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 23.00

Region

Baden-Baden | Marktplatzfest + Weindorf | MV Baden-Baden/Der Grinch u. a. | 18.00

Burghof Neuleiningen | Queen Kings | 20.00

Café Central Weinheim | Belgian Quo Band | Tribute to Status Quo | 21.00

Dt. Weintor Schweigen-Rechtenbach | Weedmen | 19.00

Gondelsheim | Rathausplatzfest: Cris Cosmo & Band | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Space Night | Move D & Friends | 23.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | De Bädschler (…oiner isch immer de Depp) | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Carmina Burana Concerto | 20.00 | The Broken Circle | 20.00

Das Sandkorn | D!e Sp!nner – Märchen Inklusion? | 10.00 + 19.00 | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

Insel | Volkstheater-Festival | 17.30 | Try Out – Threatflix | Installation | 18.00 | Theaterlabor: Zeitlos | 19.30

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 19.30

Kleine Kirche | Chor der Schulmusiker der HfM | Brahms/Debussy/Reger u.a. | 12.15

Stephanssaal | KIT Konzertchot/KIT Kammerchor/Solisten |Mendelssohn/Brahms/Folklore/Pop | 20.00

Region

Bahnhofswiese Baden-Baden | Welterben | Stadt-Gesellschafts-Spiel | 19.30

Erbprinz Ettlingen | Lecker Oper! | 19.00

Freilichtbühne Ötigheim | Der gestiefelte Kater | 18.00

Königl. Kurtheater in Wildbad | Rossini in Wildbad: Die drei Buckligen | 15.40

Melanchthonhaus Bretten | Ensemble für Frühe Musik Karlsruhe | Wolkenstein/Finck/Senfl/Isaac u. a. | 19.30

Schloss Edesheim | Chako Habekost | 20.00

Schloss Ettlingen | Magier Colas | Kinderoper | 9.00 + 10.30 | Der Mann von La Mancha | 20.30 | Geisterschloss (Promenade) | 23.00

Schloss Favorite RA | Musikal. Schatzkästlein | Quantz-Collegium | 20.00

Schloss HD | Die chinesische Nachtigall | 10.00 | Die Affäre Rue de Lourcine | 20.30

Schlosspark Bruchsal | Don Camillo und Peppone | 20.30

Trinkhalle Bad Wildbad | Rossini: Romilda e Costanza | 19.40



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Duck! Rabbit! | Stories in English | ab 6 J. | 16.15 | Teen Time | 16.15 | Tony Maude (Words/Music) | 18.30

Bad. Landesbibliothek | Bücherfunde in der Lounge: Der Mann im Mond | 18.00

Birkenplatz (Wildparkstadion) | Flohmarkt | 8.00

Schloss | Heimweh nach Zukunft – Jugendkulturen im 20. Jahrhundert | 16.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: Made in China – Das Leben spricht französisch! | 21.30

Staatsweingut Durlach | Gutsausschank unter der Pergola | 18.00

Städt. Galerie | Mit Kindern ansehen | 3-12 J. | 15.00

Turmbergbad Durlach | Mondscheinschwimmen (bis 24.00)

ZKM | Writing the History of the Future II | Ausstellungseröffnung | 18.00

Region

ABK Stuttgart | Rundgang | Eröffnung | 18.00

Jahnstadion Bühl | Hochsprungmeeting | 14.00

Kunstverein PF | Katrin Ströbel-Ausstellungseröffnung/Sommerfest | 19.00

Kunstverein Wilhelmshöhe Ettlingen | Fotografische Positionen | Karin Kieltsch, Vortrag | 19.00

Rosenhof Steinweiler | Weinfest | 18.00