26.07.2019

Club/Live Musik

Brahmsplatz | Tiki Bar | 20.00

Circus3000 | Black Holes: Drag Queen-Performance/Lesung | 208.00

Die Stadtmitte | Wirtschaft trifft Wirtschaft | Mixed/Elektro | 23.00

Espresso Tostino | Martin Knoch (g) | Songs of Bruce Springsteen | 20.30

Jubez | OM | Stoner/Mantra/Doom | 20.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Realm of Torment/Cruelty | Metalcore | 20.00

Scruffys Irish Pub | Metusa | CD-Release | 20.00

Tollhaus | Joris/Julian Philipp David | 20.30

Topsy | Topsy Fever | 23.00

Region

Aschingerhaus Oberderdingen | Huub Dutch Duo | Swing/Blues/Boogie | 20.00

Dt. Weintor Schweigen-Rechtenbach | Eased Music Group | 19.00

Kartbahn Liedolsheim | Sunny Side: www.mv-hart.de

Kulturhaus Osterfeld PF | Open Air: Glasperlenspiel | 20.00

Kupferdächle PF | Open Stage: Big Jam Session | 19.00

Marktplatz Bretten | Bretten live: Gloria Sextett/Elfriede’s Journey | 19.30

Luisenpark MA | Carminho | Fado | 20.00



Bühne/Klassik

Das Sandkorn | Summertime! | 20.15

Ev. Stadtkirche | Int. Trompeten-Gala | Reinhold Friedrich & Friends | 19.00

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 19.30

Kleine Kirche | Eduardo Spinin (Klavier) | Bach/Schubert/Chopin | 12.15

Kohi | Poetry Slam | 20.00

Region

Bildungszentrum Pfinztal | Des Kaisers neue Kleider | 16.00

Erbprinz Ettlingen | Lecker Musical! | 19.00

Fritz-Mannherz-Halle Reilingen | Mein Freund Charlie | Mitmachtheater ab 4 J. | 15.00

Kloster Hirsau Calw | Länder-Lieder-Leute | Aurelius Sängerknaben Calw | 20.30

Königl. Kurtheater in Wildbad | Rossini in Wildbad: Die Musik-Akademie | 11.15

Kurpark Gernsbach | Was ihr wollt | 20.00

Schloss Ettlingen | Die Zauberflöte | 20.00

Schloss HD | Anatevka | 20.30 | Die Affäre Rue de Lourcine | 20.30

Schlosspark Bruchsal | Don Camillo und Peppone | 20.30

Schönborn-Gymn. Bruchsal | Serenade am Belvedere: Sinfonieorchester 1837 Bruchsal | 20.30

SRH Gesundheitszentrum | Soyon Youn (Klaver) | 18.30

Trinkhalle Bad Wildbad | Rossini: Romilda e Costanza | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Birkenplatz (Wildparkstadion) | Flohmarkt | 8.00

BIZ (Brauerstr. 10) | Das perfekte Anschreiben | 9.15

Freibad Wolfartsweier | Aqua-Ball-Turnier + Zeltcamp (6-14 J.) | 18.00

Kronenplatz | Critical Mass | Fahrraddemo | 18.00

Turmbergbad Durlach | Mondscheinschwimmen (bis 24.00)

Schloss | Marien, Weltherrscher, Reiterheilige – Momente frühchristlicher Bildsprache | 16.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: Phantastische Tierwesen - Grindelwalds Verbrechen | 21.30

Yoga Vidya Zentrum | Asana Analyse & Sequenzing in der Yogastunde | 18.30 | Meditation und Satsang | 20.15

Region

Dickhäuterplatz Ettlingen | Open Air Kino: Fisherman’s Friends | 21.00