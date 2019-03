29.03.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Metzer 58 + Studio Eins DJ Team | 21.00

Die Stadtmitte | Sven Junge (Mixed)/Fabijan (Elektro) | 23.00

Dorfschänke | Doors Reloaded | 21.00

Festhalle Durlach | Barock | Best of AC/DC | 20.00

Hemingway Lounge | Sänger & Peplowski Duo | 20.00

Konzerthaus | FastLove | George-Michael-Tribute-Show | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Bradley Palermo & The Holehouse | Folkrock | 20.00

Substage | Lord of the Lost/Hell Boulevard | 20.00

Tempel | KWgR: Mutig für Menschenwürde | Gospel/Poesie | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

BadnerHalle RA | Dutch Eagles | Eagles-Tribute | 20.00

Birdland 59 Ettlingen | Huub Dutch Duo | 20.30

Café Central Weinheim | The Temper Tree/Milvus | Alternative Rock | 21.00

Musicpark Maulbronn | Seán Treacy Band | 21.00

Villa Lina Bad Herrenalb | Lieder der Liebe | Panthony Silent Sounds | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Roberto Devereux | 20.00

Das Sandkorn | Ludwig Fun! | Musikal. Komödie | 20.15

Jakobus-Theater | Meine Braut, sein Vater und ich | Komödie | 20.00

Jubez | Alain Frei | Rebell Comedy | 20.30

K2 | Glorious! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Ein Bauch ist auch schon mal ein Ansatz! | Volker Diefes | 20.15

Kleine Kirche | Aleksandra Manic (Violine) | 12.15

Kohi | Poetry Slam #141 | 21.00

marotte Figurentheater | Django – Die Rückkehr | 20.00

Tollhaus | Eure Mütter | Kabarett | 20.00 | Till Reiners | Kabarett | 20.00

Region

Altes Rathaus Bretten | Benefizkonzert Pelikan e.V. | 19.00

Alte Turnhalle Gernsbach Hilpertsau | Kleine Eheverbrechen | 19.30

Chawwerusch Theater Herxheim | Nachtcafé | Offene Bühne | 21.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Ich Romeo, Du Julia | 20.00

Kleine Komödie Limburgerhof | Sissi Perlinger | Comedy | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Christoph Sieber | Kabarett | 20.00

Kulturzentrum Hagenbach | Südpfälzisches Solistenensemble | Bach/Händel | 19.00

Stadthalle Kandel | Poetry Slam | 20.00

Theater Baden-Baden | Switzerland | Der Fall von Patricia Highsmith | 17.00 | Nur drei Worte | Komödie | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Der Gott des Gemetzels | 19.30

Theater in der Kurve Neustadt | Move Over, Baby | Stupid Lovers | 19.00

Theater treppab Bruchsal | BLB: Käpt’n Knitterbart und Mee(h)r Figurentheater | 11.00



Lesung/Vortrag/Film+

www.karlsruher-krimitage.de

Amerikan. Bibliothek | The Way Back Home | Stories auf Englisch ab 6 J. | 16.15 | TeenTime | 16.15

Besitos | KWgR: Erinnerungskultur für Demokratie und Menschenrechte | 10.00

Boesner Künstlerbedarf | Fellstrukturen in Aqarelltechniken | M. Reiter, Vorführung | 10.00 + 13.00

Hanns-Löw-Saal | KWgR: Universalität der Menschenrechte und Möglichkeit ihrer Einschränkung | Vortrag/Diskussion | 18.00

ibz | KWgR: Dignitas | Audiovisuelle Performance | 19.00

Kinemathek | Helmut Berger, meine Mutter und ich | D, dt. UT | 19.00 | Mommy | Kanada, dt. UT | 21.15

Kronenplatz | Critical Mass | Fahrraddemo | 18.00

Kunstwohlfahrt | Rassismus in Kinderbüchern | Musik/Austausch | 19.00

Lottis Traum | Brot & Kunst Verlag | Lesung | 20.00

Naturkundemuseum | Wie Pflanzengifte die Koevolution von Insekten und Pflanzen vermitteln | Vortrag | 19.00

Schloss | Ein Streifzug durch den historischen Kolonialwarenladen | 16.00

Ständehaussaal | Rechtspopulismus und antimuslimischer Rassismus | Vortrag | 19.30

vhs | Die Pathologisierung des Alters in der Gegenwartsgesellschaft | Vortrag | 19.00

Region

CGE Baden-Baden | Buddhismus im Alltag – Glück erleben | Vortrag | 20.00

Museum Herxheim | Spieleabend: Die Siedler von Catan | 18.00

Stadtbibliothek Ettlingen | Gleißender Tod | W. Burger/H. Artmeier, Krimilesung | 20.00