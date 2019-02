08.03.2019

Club/Live Musik

Gotec | Tango-Party | 21.00

Hemingway Lounge | Alexander Bühl Quartet | 20.00

Kohi | A Prouder Grief | Indie-Krautrock | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Dagger Threat/Pain/Touch It/Blind Fury/Washout | Hardcore | 21.00

Scruffys Irish Pub | JP Kennedy | Irish Folkrock | 20.00

Stephansaal | Mischpoke | Klezmer | 20.00

Substage | Manticora/Loch Vostok/Hexed | 19.30

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Classic Affairs | 20.30

Irish Pub Pforzheim | Seán Treacy Band | 22.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Ein Sommernachtstraum | 20.00 | Am Königsweg | 20.00

Fächerresidenz Nordstadt | Johannes Trio | Kammermusik | 18.30

Jakobus-Theater | Meine Braut, sein Vater und ich | Komödie | 20.00

K2 | Glorious! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Die Neue Mitte – China für Anfänger | Sven Kemmler | 20.15

Kammertheater | Achtung Deutsch! | 19.30

Kleine Kirche | Geonil Seo (Klavier) | 12.15

marotte Figurentheater | Ritter Rost | ab 5 J. | 10.00 | Er ist wieder da! | 20.00

Tollhaus | Horst Evers | Kabarett | 20.00

Region

Altes Rathaus Bretten | MusikComedyTheater: Frauen an die Macht | 20.00

BadnerHalle RA | Jan und Henry | Musiktheater für Kinder | 16.30

Bürgerzentrum Bruchsal | Die Nacht der Musicals | 20.00

Festhalle Bellheim | Chako Habekost | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Behzod Abduraimov (Klavier) | Wagner/Liszt u.a. | 20.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Ich Romeo, Du Julia | 20.00

Hufeisen Germersheim | Die Herrenkapelle | Musik & Comedy | 20.00

Kath. Gemeindehaus Berghausen | Früher war nix to go | Marianne Schätzle, Kabarett | 19.30

Schloss Bruchsal | E. Kolev (Violine)/T. Liotis (Klavier) | Beethoven/Schumann | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Hexen | 19.30

Zehntscheuer Linkenheim | Andrea Limmer | Kabarett | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Lesung zum Int. Frauentag | Autorengruppe Grenzenlos | 19.00

Gedok | Blütezeit einer Frauenkultur : Salonmusik – Musiksalons | Vortrag/Musik | 19.00

Jubez | Frauenkampftag: Diese Welt muss unser sein! | Vorträge/Frauendisco | 20.00

Kinemathek | Rafiki | Kenia, dt. UT | 19.00 | Herzensbrecher | Kanada, dt. UT | 21.15

Region

Gedok HD | Starke Frauen | Lesung zum Int. Weltfrauentag | 18.00

Marktplatz Bretten | Französischer Markt | 10.00

Stadtbibliothek Ettlingen | Frauenmärchen aus aller Welt | 19.30