20.03.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | MaidaVale | Psych Rock | 20.30

Die Stadtmitte | Mixed/House/Electro | 22.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Region

Café Central Weinheim | Deserted Fear/Carnation/Hierophant | Death Metal | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Jesper Munk | Blues | 20.00

Maimarktclub Mannheim | Kool Savas | Rap | 20.00

Rosengarten MA | Loreena McKennitt | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Das schlaue Füchslein | Oper | 20.00

Das Sandkorn | Wir Kinder vom Bahnhof Zoo | 19.00 | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

Hemingway Lounge | Junge HfM-OpernsängerInnen | 19.30

Jakobus-Theater | Meine Braut, sein Vater und ich | Komödie | 20.00

K2 | Glorious! | 20.00

Kammertheater | Achtung deutsch! | 19.30

Konzerthaus | SWR3 Comedy: Andreas Müller | 20.00

marotte Figurentheater | Das kleine Gespenst | ab 4 J. | 10.00 + 15.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Mörderkarusell | Komödie | 19.30

BadnerHalle RA | Kuba – zwischen Traum und Wirklichkeit | Multivision | 19.30

Theater Baden-Baden | Welttag des Theaters für Kinder und Jugendliche | 14.00 | Krawumm! – Spielzeuggeschichten | 5-10 J. | Improtheater | 16.00 | Malala – Mädchen mit Buch | ab 13 J. | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

Alte Hackerei | Leitkultur für Gestörte | Karl Nagel, Lesung/Fotos/Film/Musik | 20.00

Café Nun | Homebrew Website Club | 18.30

DHBW | KinderCollege: Die Tragödie der Varusschlacht | 6-14 J. | 17.30

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Erfahrungen aus der ev. Krankenhausseelsorge | Vortrag | 10.00

Haus der Reformation | Das Neueste aus dem Wörterbuch des Kleinen Rassisten | 19.30

ibz | Was hat struktureller Rassismus mit Würde und Teilhabe zu tun? | Gespräch | 18.00

Jubez | Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen | Ausstellungseröffnung | 18.00

Kinemathek | Die Maske | Polen, dt. UT | 19.00

Prinz-Max-Palais | Lit.-musikal. Hommage an Goethes Chinesisch-deutsche Jahres- und Tageszeiten | Kathrin Beddig | 19.00

Regionalzentrum (Kriegsstr. 100) | K’her Jurist E. Dietz als Vater der bad. Verfassung von 1919 | Vortrag | 18.00

Ständehaussaal | KWgR: Keine Angst vorm schwarzen Mann | Dokufilm/Diskussion | 19.30

vhs | Die Römer in der Pfalz | Vortrag | 19.00

ZKM | Imaginary Musics | Filmscreening | 19.00

Region

Kunstsammlung Heinrich Maulbronn | Maulbronner Köpfe: Friedrich Hölderlin | Vortrag | 19.00