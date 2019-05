22.05.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | New Noise: Mad Caddies & Support | 19.00 | Mixed/House/Electro | 22.00

Hemingway Lounge | Vogelstimmen in der Musik | Gespräch | 19.30

Jubez | BB & The Bluesshacks | 20.30

Majolika | Afterwork Party | 18.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Substage | Social Dance | Lindy Hop | 19.00

Topsy | Karaoke | 20.00

Region

Kübelmarkt Bruchsal | 50 Jahre MuKs Jubiläumsfestival | 11.30

SAP Arena MA | Lenny Kravitz | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Die Zauberflöte | 19.30 | Kammerkonzert extra: Duo LeMi | 20.00

BGV Lichthof | Lunchtime | HfM-Studierende | 13.00

Festsaal Studentenhaus | Frankenstein | UniTheater | 20.00

Insel | Mongos | ab 12 J. | 19.00

Das Sandkorn | Des Kaisers neue Kleider | 11.00 | Eröffnung der 33. Schultheaterwoche | 17.00 | Das Experiment | 19.30

K2 | Gut gegen Nordwind | 20.00

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

marotte Figurentheater | Der Grüffelo | ab 4 J. | 10.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Klavier- und Kammermusik | 19.30

Region

Kulturhaus Osterfeld PF | Lisa Eckhart | Kabarett | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

BIZ (Brauerstr. 10) | Wege nach dem Abitur | Beratung/Vorträge | 15.00

DHBW | Die Verselbständigung von Diskriminierung | 6-14 J. | 17.30

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Notfallpädagogik bei psychotraumatisierten Kindern und Jugendlichen | 10.00

Kinemathek | Cinéfête| Un sac de billes | 19.00

Marktplatz | Auftaktveranstaltung zum Pacemakers Nuclearban Radmarathon | www.pace-makers.de

Rathaus am Marktplatz | Liveübertragung des K’her Verfassungsgesprächs aus dem BVerfG: 70 Jahre Grundgesetz – Deutschland in guter Verfassung? | 18.00 (ARD 20.15: Deutschland fragt zum Grundgesetz Liveübertragung aus der HfG)

Schloss | www.zeitgeistwandern.de | Recht + Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit | Stadtführung zur Fuß | 17.00

uniKAte + design 19

vhs | Einführung in das Dokumentarfestival Karlsruhe | 19.00

Region

Bildungscampus Heilbronn | experimenta Super Science Slam | 19.00