29.05.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | King Automatic | 21.30 | Cocktailbar: DJ Plüschbert | 23.00

Die Stadtmitte | Mixed/House/Electro | 22.00

Fettschmelze | Xarah Dion & Mick Wills | 23.00

Friedrichsplatz | Brigandefeschd | Seán Treacy Band | 19.00

Jubez | Maxi Pongratz solo (Kofelgschroa) | 20.30

Kohi | Mongolians Revival Band/Pie-O-My | Garage | 21.00

Majolika | Afterwork Party | 18.00

P8 | CD Release Party: Lunatic Spirit | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Tollhaus | Manu Katché | Jazz/World | 20.30

Topsy | Himmelfahrts-Party | DJ Mike Judge | 22.00

Region

Altes Volksbad MA | Big John Bates | 20.00

Eremitage Waghäusel | Familiensommer | 11.30 | Adel Tawil | 20.00

Festplatz Gernsbach-Hilpertsau | May, I Rock | Open-Air-Festival | 20.00

Hotel Liberty Offenburg | Kemi Cee & Band | 20.30

Karlstorbahnhof HD | Queer Festival Closing Party | Freida Slaves/Charity Kase | 23.00

Kulturbrücken Jungbusch MA | Escape-ism | Electric Soul | 20.30

Kupferdächle PF | Goldkehlchen | Voice of Pforzheim | 20.00

Maimarktgelände | Zeltfestvial: Nena | 19.00

Museum LA8 Baden-Baden | Pat und Rapper Bimbaz | 20.00 | Die Maslband | 21.00 | Queen Hermann/Prinz Pablo | 22.30

Reithalle RA | Rockkonzert der Musikschule | 19.30

Weingut Mattern Neustadt-Haardt | Iva Nova | Folk | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Faust I | 11.00 | Annette Postel: Sing Oper Stirb! | 20.00

Das Sandkorn | Annäherungen an Mister Bone | 11.00 | Offene Zweierbeziehung | 16.30 | Finale und Open Stage | 19.30

Hemingway Lounge | Junge HfM-OpernsängerInnen | 19.30

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

marotte Figurentheater | Die drei kleinen Schweinchen | ab 3 J. | 10.00

Schloss Gottesaue | Bläser-Kammermusik | Spohr/Strauss | 19.30

Region

Akademiebühne Baden-Baden | Mit den Ohren sehen, auf der Nase tanzen | ab 4 J. | 9.30

Kulturhaus Osterfeld PF | Tobias Wegner | Wall Clown | 20.00

Löwensaal Baden-Baden | Die Kuh Rosemarie | ab 4 J. | 14.30

SWR Studio 5 Baden-Baden | Die Antigone des Sophokles | 20.00

Theater Baden-Baden | Der Fluch der Tantaliden | Mythologische Rap-Oper | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Architekturschaufenster | Die andere Wange | Installation | www.dokka.de | 13.30

Ev. Stadtkirche (Krypta) | Warm ums Herz | Neuanfang – menschlich und immer wieder | 19.30

DHBW | Klima und Klimaveränderungen richtig verstehen | 6-14 J. | 17.30

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Die Politisierung der evangelikalen Bewegung in Deutschland und den USA | 10.00

Kinemathek | Eröffnung dokKa Dokumentarfestival/Born in Evin | 19.00

KIT (Architektur-Fak.) | Skizzenwerk/Shaping Society | Architekturvortrag | 18.00

Pfinzgaumuseum Durlach | Durlach: Der Turmberg ruft | Ausstellungseröffnung | 18.00

uniKAte + design