02.03.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | DJ Ugly Robin | 60s Twist Freakout | 22.00

Dorfschänke | One Hit! Wanda | 21.00

Gotec | Fasching meets 90er | Assi Schlager | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market | HfM-Studierende | 11.30 | Neue Stimmen | 20.00

Jubez | Forró de KA Karneval | Brasilian. Musik & Tanz | 20.00

Kap | Künstler-Fasching | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Maja & the Jacks | Soul/Pop/Jazz | 20.30

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Acoustic Rock | 20.00

Substage | 80’s Party | DJ Peter | 21.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Master Hope & Friends | 20.00

Region

Eistreff Waldbronn | 80er/90er-Party | 18.00

Gamb Durmersheim | Seán Treacy Band | 21.00

Karlstorbahnhof HD | The End of Music: Valborg/Hemelbestormer/Saraksh | Doom/Sludge/Metal | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Händel-Gala: Max Emanuel Cencic | 19.00 | How to Date a Feminist | 19.00 | Meisterklasse | 19.30

Christuskirche | Abschlusskonzert der Int. Händel-Akademie | 16.00

Insel | Tick, Tick… Boom ! | Unitheater | 19.00

K2 | Glorious! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Blank wienern | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Achtung Deutsch! | 19.30

Kohi | Open Mic | offene Bühne für Kleinkunst | 20.00

Konzerthaus | Sinfonieorchester des KIT | 20.00

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 5 J. | 11.00 + 16.00

Stadtkirche Durlach | heiter bis rauschend | J. Blomenkamp (Orgel) | 20.00

Tollhaus | Caveman | Komödie | 20.00 | Songs für Alice | Figurentheater/Band | 20.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | König Blutwurst I. | Komödie | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Alonzo King Lines Ballet | 18.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Ich Romeo, Du Julia | 20.00

SAP Arena MA | Unser blauer Planet II – Live in Concert | 20.00

Schleyer-Halle Stuttgart | Cavalluna: Welt der Fantasie | Pferde-Show | 15.00 + 20.00

Schloss Ettlingen | Gankino Circus | Musikkabarett | 20.30



Lesung/Vortrag/Film+

Café Nun | Tauschrausch mit Waffelgeraffel | 14.00

Kinemathek | Die unendliche Geschichte | ab 9 J. | 15.00 | Die Geheimnisse des schönen Leo | D | 17.00 | I Killed My Mother | Kanada, dt. UT | 19.00 | Die Blüte des Einklangs | Japan, dt. UT | 21.15

Urban Jungle Oststadt | Weinprobe | 18.00

ZKM | Open Data Day | 11.00 | Showcase #bebeethoven: Musikschaffen in Zukunft | Vorträge/Diskussion | 14.00

Region

Schloss Bruchsal | Komm mit Aschenputtel auf den Maskenball | 14.00

Südpfalz Therme Bad Bergzabern | Lange Saunanacht + textilfrei baden | Spanien zu Gast | bis 1.00

Turnhalle Maulbronn-Schmie | Rundum natürlich | Gesundheitsmesse | 11.00