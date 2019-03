06.04.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Kantine (Release-Party) + DJ Ugly Robin | 21.00

Bad. Staatstheater | Jazz Night: Judith Goldbach | 19.30

Cantina Majolika | Wine meets Beats | 19.00

Die Stadtmitte | Independent Days Filmparty | 22.00 | DJ Beatgee (Mixed)/Endless (Drum’n’Bass) | 23.00

Erdbeermund | Lost in Time: Deniz Bilgic/Markus Haas/Tantum | 22.30

Gotec | Elysium | Goa | 23.00

Hemingway Lounge | Salon du Jazz | 11.30

Iuno | DJ Wilko Gulden | Jazz/New Art Elektronica | 22.00

Jubez | Friedmann Weise | Liedermacher | 20.00 | Tanzbar | DJs Ralf/Faris | 21.45

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

MS Karlsruhe | Kult Rock Band | 20.00

P8 | Dälek | Hip Hop | 21.00

Scruffys Irish Pub | June Gloom | Rock | 20.00

Substage | Phillip Boa and The Voodooclub/Vanessa Ann Redd | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

ZKM | Skulpturale Aspekte in der Lautsprechermusik | Vortrag | 19.00 | Konzert | 20.00

Region

Aschingerhaus Oberderdingen | ArtInside: Rolf Urban & Band – Film Stills | 20.00

Maimarkthalle MA | 25 Years Time Warp: Richie Hawtin/Laurent Garnier/Sven Väth/Carl Cox u. a. | 19.00

Pachthofscheune Forchtenberg-Ernsbach | UpBeat Hohenlohe Bandfestival: Janning Trumann 4/Jazzband Gymn. Osterburken | 19.00

Rheinschänke Leimersheim | White Sands/Pancakes | Rock/Psycho Beat | 20.00

Schloss Ettlingen | Svavar Knútur | Singer/Songwriter | 20.30

Schütte-Keller Bühl | Chris Proctor | Fingerstyle Guitar | 20.00

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Gudrun Walther & Jürgen Treyz | Bluesgrass/Country/Folk | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Ein Sommernachtstraum | 15.00

Das Sandkorn | Aber bitte mit Panik! | Kabarett | 19.30

Ehem. Kühlhaus (Alter Schlachthof) | Spuktheater | 20.00

Jakobus-Theater | Rosedorn | K’her Spielgemeinde | 20.00

K2 | Glorious! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Die zehnte Muse | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Tinder – Das Musical | 19.30

Karlsburg Durlach | #telemanie 8: Festliches Finale | Telemann/Molter/Treiber u.a. | 19.30

Kohi | Open Mic | offene Bühne für Kleinkunst | 20.00

Konzerthaus | Holger Mück & seine Egerländer Musikanten | 20.00

marotte Figurentheater | Kuh Liselotte | ab 4 J. | 16.00 | Adams Äpfel | 20.00

Schloss Gottesaue | Gottesauer Schlosskonzert: Robert Schumann Klavierquintett op. 44 Es-Dur | 19.30

Studentenhaus | Kabarett im Takt | Bläserphilharmonie des KONS/Die Wahrhaft Schwachen | 19.30

Tempel | Tanzbegegnungen: Double Bill Solo-Abend | Edu O./Marcos Abranches | 20.00

Tollhaus | Peter und der Wolf | Märchen | 14.00 + 16.00 | Luise Kinseher | Kabarett | 20.00

Waldenserkirche Palmbach | Zupforchester Mandolinata | Filmmusik/Albeniz/Strauss u. a. | 18.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach Hilpertsau | Mörderkarusell | 19.30

Festhalle Schützingen | Helge und das Udo | 20.00

Figurentheater PF | Caravaggio – Maler, Rebell und Genie | 20.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Ich Romeo, Du Julia | 20.00

Kellertheater RA | Central Park West | Theater Esprit | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Denn sie wissen nicht was sie tun | 20.00

Kulturviereck Haßloch | Kallstadter Saukerl | Alexis Bug, Comedy | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Havana Nights | Show | 20.00

Reithalle RA | Der Schuss | Phoenixtheater RA | 19.30

Stadthalle Gernsbach | Puppentheaterwoche | Die Vermessung der Welt | 20.00

Theater Baden-Baden | Faust I | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Der Gott des Gemetzels | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

www.karlsruher-krimitage.de

AIDS-Hilfe (Sophienstr. 102) | Tag der offenen Tür + Kunstverkauf | 10.00

Amerikan. Bibliothek | Spelling Bee Finale | 14.00

Atelier für Malerei Eva Balogh | Portrait-Wochenend-Workshop | 14.00

Jubez | Tanzbegegnungen | Experimente für verschiedene Tanzkörper | Workshop | 11.00

Kinemathek | Tanzbegegnungen: Common Ground in Diversity | 17.00 | Einfach das Ende der Welt | Kanada, dt. UT | 19.00

Prinz-Max-Palais | 1000x1000 Schritte weit fort von Zuhause (Schwabenkinder-Geschichte) | 16.00 | Eine Nacht mit Shakespeare | 20.00

Schauburg | www.independentdays.de | Award-Gala | 21.00

Stephanplatz | Cityflohmarkt | 8.00

Yoga Vidya Zentrum | Bauchwohl - Yoga für Bauch und Verdauungsorgane | 10.00

ZKM | 30 Jahre ZKM | Aktionstag kfd-klima-kunst | 10.00 | Im Zeichen der Zukunft | Gespräche/Vorträge | 14.00

Region

Buchhandlung Kolibri Bretten | Drei Mal Leben | Y. Reza | 19.00

Kupferdächle PF | Tag der offenen Tür | 13.00

Schloss Edesheim | Kunsthandwerkermarkt | 11.00

Selmnitzsaal Berghausen | Poetry Slam: Stefan Unser u. a. | 19.30

Stadtbibliothek Ettlingen | Flohmarkt | 10.00

Südpfalz Therme Bad Bergzabern | Lange Saunanacht + textilfrei baden | Niederlande zu Gast | bis 1.00