08.06.2019

Club/Live Musik

AKK | Sommerrave | 14.00

Café Nun | Bergen | 20.30

Die Stadtmitte | Pneumatix (Mixed)/Electronic Session | 23.00

Erdbeermund | Lost in Time: Deniz Bilgic u. a. | 22.30

Hemingway Lounge | Louise Lotte Edler-Abend | 20.00

Iuno | DJ Peter Gohge | Disco/House | 22.00

Jubez | Leeway/Lowest Creature u.a. | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | We Sleep/Aureole of Ash/Liver Values | Crust Punk/Grind | 20.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Summer Sessions | 20.00

Tollhaus | Delta Q | A Cappella | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Pforzheim | Schlosspark-Open | www.pforzheim.de

Reithalle RA | JazzMelounge | 20.30

SAP Arena MA | Eric Clapton/Marc Amacher | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Hoffmanns Erzählungen | 18.00 | The Broken Circle (Bluegrass-Konzert) | 19.30 | Unantastbar? | 19.30

Das Sandkorn | Summertime! | 20.15

Festsaal Studentenhaus | Frankenstein | UniTheater | 20.00

K2 | Gut gegen Nordwind | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Die zehnte Muse | Die Spiegelfechter | 20.15

Schloss Gottesaue | Schubert in China | Gespräch | 10.00 | Fern der Heimat ist der Mond | Chinesische Poesie in Vertonung europ. Komponisten | 11.00

Stephanienbad | Messe für die Erde | Gila Antara & Chor beVoice | 19.30

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Kunst | Komödie | 19.30

Bahnhofswiese Baden-Baden | Welterben | Stadt-Gesellschafts-Spiel | 19.30

Festspielhaus Baden-Baden | Aus der neuen Welt | Filarmonica della Scala /E. Tjeknavorian (Violine) | Sibelius/Dvorák | 18.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Sybille Gogeissl/Mundart | 20.00

Klosterkirche Maulbronn | Capricornus Ensemble Stuttgart | Gabrieli/Marini u. a. | 20.00

Schloss Neuenstein | Les Passions des l’Ame | Biber/Schmelzer/Fux u.a. | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

Boesner Künstlerbedarf | Faszination Kunstharz | Vorführung | 11.00

Kinemathek | Supa Modo | ab 8 J. | 15.00 | The Artist & The Pervert | D, dt. UT | 17.00 | Ramen Shop | J/SIN/F, dt. UT | 19.00 | The Wild Boys | F, dt. UT | 21.15

Stephanplatz | Cityflohmarkt | 8.00

ZKM | next generation 8.0: Live Coding | Symposium | 11.00

Region

Oberotterbach | Pfingstweinfest

Steinfeld | Froschfest