09.03.2019

Club/Live Musik

Dorfschänke | Old’s Cool | 21.00

Gotec | Jay Lumen | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Classic Market | Liedermatinée | 11.30

Kohi | Urlaub in Polen | Noisepop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Wait for June | Folk-Pop | 20.00

P8 | Eternal Engine/Ghost in rags/Fusel | Stoner/Post-Metal | 20.00

Scruffys Irish Pub | Live Rock | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Livin‘ the Blues | 20.00

Region

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | GramMoQuai | 20.00

Reithalle RA | Man in Black | Johnny Cash | Tribute by Terry Lee Goffee | 20.00

Schloss Schwetzingen | Acoustic Rock Night | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Jens Kommnick | Celtic Fingerstyle | 20.00

Watts Ettlingen | Seán Treacy Band | 20.00



Bühne/Klassik

A&S Bücherland | Mehr als nur Worte | Bühnensprung Impro-Show + Live-Musik | 20.00

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Das schlaue Füchslein | 15.00 (+Gespräch)

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

Jakobus-Theater | Meine Braut, sein Vater und ich | Komödie | 20.00

K2 | Glorious! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Blank wienern | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Achtung Deutsch! | 19.30

marotte Figurentheater | Die drei kleinen Schweinchen | ab 3 J. | 16.00

Tempel | Das Königsbuch | ab 5 J. | Tyatro Diyalog | 15.00 | Wohin des Weg’s | 20.00

Tollhaus | Die Känguru-Chroniken | marotte Figurentheater | 20.00 | Christoph Sieber | Kabarett | 20.00

Verkehrsmuseum (Werderstr. 63) | Rosedorn | K’her Spielgemeinde | 20.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | The 12 Tenors | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Zartbitter | Komödie | 20.00

Rosengarten MA | Dschungelbuch – das Musical | ab 4 J. | 15.00

Villa Ludwigshöhe Edenkoben | R. Gromes (Cello)/J. Riem (Klavier) | Musik aus Italien | 20.00

Theater Baden-Baden | Faust I | 19.00

theater treppab Bruchsal | BLB: Was wäre, wenn... | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Jutta Becker Keramik | Tag der offenen Töpferei | 10.00

Kinemathek | Der blaue Tiger | ab 7 J. | 15.00 | Herzensbrecher | Kanada, dt. UT | 17.00 | Die Geheimnisse des schönen Leo | D | 19.00 | Rafiki | Kenia, dt. UT | 21.15

Yoga Vidya Zentrum | Die Kunst der Ausrichtung | Yoga Workshop | 14.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Frida Kahlo – Käthe Kollwitz | Lore Seichter-Muráth | Szenische Lesung | 20.00

Keramik Christine Hitzblech Spöck | Tag der offenen Töpferei | 10.00

Eistreff Waldbronn | ICE Freestyle Contest | 14.00

Marktplatz Bretten | Französischer Markt/Ostermarkt | 10.00

Messe Pirmasens | MotoTec – Messe für mobile Freizeit | 11.00