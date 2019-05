19.05.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Mikado | Sonntags Tanzcafé | 15.00

P8 | Ottone Pesante | Jazz/Extreme-Metal | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

ßpace | Sama Sasha & Zherbin | Listening Lounge | 21.00



Region

BadnerHalle Rastatt | Jay Alexander | 19.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Konzert der Kulturen | Masi-q-mane | 19.30

Café Chaos Wörth | South Quartet | Jazz | 19.00

Gustav-Adolf-Kirche Untergrombach | Gospelkonzert | 19.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Sabrina D’Andrea | Singer/Songwriter | 11.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Prof. Florestan + Maestro Eusebius: G. Rossini | Konzert ab 6 J. | 11.00 + 15.00 | Die Glasmenagerie | 19.00

Christi Auferstehungskirche | Kammerchor Akkordarbeit | Abendlieder der Romantik | 18.00

Ev. Kirche Palmbach | Kinderorchester des Tonkünstlerverbands | 17.00

Hemingway Lounge | Satie und seine Freunde | Chisako Okano (Klavier) | 19.00

Kammertheater | Tinder | Musical | 18.00

Karlsburg Durlach | Vokalensemble Chorioso/Bad. Zupforchester | Dowland/Morley/Brahms u. a. | 18.00

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 5 J. | 11.00 | Pit Pinguin | ab 3 J. | 15.00 | Die Känguru-Chroniken | 19.00

Schloss Gottesaue | SpielFreudePur | Strauss/Mendelssohn Bartholdy | 11.00

Spuktheater | Subtiler Spuk | 16.00

St. Stephan | Freiburger Orgelbuch II: P. Fritz-Benzing | Buxtehude/Bach/Dupré u. a. | 17.00

Tempel | ShadoW | Tanztribüne | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Drei Männer im Schnee | ab 12 J. | 18.00

Tollhaus | Stefan Verra | Körpersprache-Event | 19.30

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Ballettgala | 17.00

Capitol MA | Chako Habekost | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Clair de Lune | Alice Sara Ott (Klavier) | Chopin/Satie u.a. | 17.00

Friedenskirche Kandel | Konzert mit Harfe und Querflöte | 19.00

Haus am Westbahnhof LD | Auf Gottes Diwan | Texte von Goethe und Hafis/Musik | 11.00

Herz-Jesu-Kirche Ettlingen | Orgelfrühling | Prof. Ruben Sturm | Dupré/Improvisationen u. a. | 19.00

Kupferdächle PF | Hercules! | Junge Bühne 31 | 15.00

Reithalle RA | Vokalensemble Chorioso/Bad. Zupforchester | Dowland/Morley/Brahms u. a. | 11.00

SRH Gesundheitszentrum Dobel | Shichao Cheng (Tenor)/Audrey Tan (Klavier) | Schubert/Wolf/Reutter | 18.30

Stadthalle Eppingen | Die Glasmenagerie | 19.30

Stadthalle Gernsbach | Von der villa zur civitas Gernsbach – Analyse eines mittelalterlichen Stadtwerdungsprozess | Vortrag | 18.00

Theater Baden-Baden | Clara | Oper von V. Bond | 15.00

Theater HD | Der Prozess | 15.00

Theater treppab Bruchsal | einzelmenschen | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

ibz | An den Straßenrändern aufgelesen | G. Felsberg, Geschichten vom Reisen in Asien | 11.00

Internationaler Museumstag

Kinemathek | Tito, der Prof. und die Aliens | ab 8 J. | 15.00 | Cinéfête: À voix haute – La force de la parole | 17.00 | Cherchez la femme | 19.00

Kohi | Laura Polke | Druckworkshop | 11.00

Naturschutzzentrum Rappenwört | Wasserspiele | 13.00

Platz der Grundrechte | Vier- bis vielstimmig für Europa | Ad-hoc-Chor | 14.00

Rennbahn Knielingen | Pferderennen | 13.00

Tabou | New York, New York | K. Pütter (Lesung)/M. Wind (b) | 18.30

uniKAte + design 19

ZKM | Kunst und Künstliche Intelligenz | Open Conference | 12.00

Region

Enzauenpark PF | Gruschtelmarkt | 10.00

Kandel | Verkaufsoffener Sonntag | 13.00

Kübelmarkt Bruchsal | Spargel-Erlebnis

Marktplatz Ettlingen | Naturparkmarkt | 11.30

Marktplatz Kandel | Maimarkt

Minfeld | Storchenfest | 12.00

Schloss Bruchsal | Auf den Spuren Frankreichs im Schloss | 15.00

Weingut Disqué Freckenfeld | Erdbeerfest | 14.00