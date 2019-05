26.05.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Alte Hackerei | Bad Manners | 20.30

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Tollhaus | Helmholtz Musik Fest | 13.00

Region

Dt. Weintor Schweigen-Rechtenbach | Fetz Domino | Gospel | 17.00

Kübelmarkt Bruchsal | 50 Jahre MuKs Jubiläumsfestival | 11.00

Kurhaus Baden-Baden | Ringmasters | Barbershop-Quartett | 20.00

Museum LA8 Baden-Baden | Xylo Ragtime | 21.00 | Queen Hermann/Prinz Pablo | 22.00

Reithalle Rastatt | Familienkonzert der Musikschule | 10.30

Weingut Mattern Neustadt-Haardt | Thabile & Band | Folk-Pop | 13.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Tanzfrühstück | 10.00 | Hoffmanns Erzählungen | 11.00

Bundesverfassungsgericht | Grundgesetz. Ein chorischer Stresstest | 13.00

Das Sandkorn | 18 Monate auf Bewährung | 19.00

Insel | Der kleine Prinz | ab 8 J. | 14.00

Jakobus-Theater | Bereit sein ist alles | Theater Stupid Lovers | 20.00

K2 | Gut gegen Nordwind | 18:30

Kammertheater | Tinder | Musical | 18.00

Kohi | Kohibri Improtheater | 19.00

marotte Figurentheater | Teddy Brumm | ab 4 J. | 11.00

Region

Akademiebühne Baden-Baden | Miyu Unsahiro | Ein Anime für Theater | ab 12 J. | 11.00 | Nina und Paul | ab 10 J. | 14.30 + 16.00

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Gretchen 89ff. | 19.30

Bürgerzentrum Bruchsal | Sinfonisches Jugendblasorchester K’he | Filmmusik | 17.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Der kleine Muck | ab 5 J. | 15.00

Festspielhaus Baden-Baden | Klappazong – der Feuerdrache | Kinder-Musik-Fest | ab 10 J. | 10.00 + 17.00

Haus am Westbahnhof LD | Alte Liebe rostet nicht | Seniorenrevue | 17.00

Kath. Kirche Unserer Lieben Frau Eppingen | Marianische Orgelvesper | Bach/Elgar/Rheinberger u. a. | 17.00

Klosterkirche Maulbronn | Purcell: Dido & Aeneas | Chor des Ev. Seminars/Karlsruher Barockorchester/Solisten | 19.00

Kurhaus Kolonnaden Baden-Baden | The European House of Gambling | 15.00

Kurt-Müller-Graf-Platz Ettlingen | Die Zwei auf der Jagd nach dem Ritterschatz | Mitmach-Krimi ab 8 J. | 16.00

Schloss Favorite RA | Vater & Sohn: 300. Geb.-tag von Leopold Mozart | Quantz-Collegium | 19.00

St. Marien Gernsbach | Konzert für Orgel und Orchester | 19.00

SWR Studio 5 Baden-Baden | Heisenberg | 20.00

Thater Baden-Baden | Fahrenheit 451 | 20.00

Theater treppab Bruchsal | einzelmenschen | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Kaffeehaus Schmidt | Schwarz und Weiß | Siegrid Kleinsorge, Lesung | 11.00

Kinemathek | Kannst du pfeifen, Johanna? | ab 6 J. | 15.00 | Rembrandt | GB, dt. UT | 17.00 | First Reformed | USA, dt. UT | 19.00

Messe | Loft – Das Designkaufhaus/Tiny House Festival | 11.00

Schloss | www.zeitgeistwandern.de | Geschichtsbuch Innenstadt | Stadtführung per Rad | 11.00

Staatsweingut | Jahrgangsweinpräsentation | 14.00

uniKAte + design 19

vhs | Hannah Arendt – Porträt einer unbequemen Denkerin | Vortrag/Gespräch | 15.00

Wäscherinnen-Brunnen Bulach | 4. Wäscherinnen-Lauf/2. Frauenlauf + Rahmenprogramm | 15.00

Region

Andreasstaffel Bruchsal | Dampfnudelfest | 12.00

Kurpark Bad Herrenalb | Erdbeerfest | 15.00

Weingut Kehrt Winden | Wein- & Hoffest | 11.00

Winzerhöfe Gleishorbach | Kunstparcours | 11.00