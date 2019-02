03.03.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.30

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Kleine Kirche | Wolfgang Abendschön & Akzente (Rock/Gospel)/Dirk Keller (Büttenpredigt) | 19.00

Kohi | Querfunk Radioshow | 19.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Substage | Backyard Babies/The Bones/Audrey Horne | 19.15

Traube Durlach | DJ Rafael | 20.00

Region

Stadtkirche Bruchsal | Ensemble Shtetl Tov (Klezmer)/D. Axtmann (Orgel) | 17.00

Vogelbräu Ettlingen | Lovehunter | Akustikrock | 11.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Sinfoniekonzert: Janacek/Dvorak/Mozart | 11.00 | Ladies First | 19.00 | Der stärkste Mann der Welt | 19.00

Christuskirche | Carsten Wiebusch (Orgel) | Bach/Händel u. a. | 18.00

K2 | Glorious! | 18.30

Karlsburg Durlach | Abschlusskonzert der Int. Händel-Akademie | 19.00

Kammertheater | Achtung Deutsch! | 18.00

marotte Figurentheater | Michel in der Suppenschüssel | ab 5 J. | 11.00

Tempel | Was die Welt im innersten zusammenhält | Rezitation/Kammermusik | 19.00

Tollhaus | Auf und davon | Komödie | 20.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | König Blutwurst I. | Komödie | 19.00

Festspielhaus Baden-Baden | Alonzo King Lines Ballet | 18.00

Kleine Bühne Ettlingen | Volker Heymann | Kabarett | 20.00

Schleyer-Halle Stuttgart | Cavalluna: Welt der Fantasie | Pferde-Show | 14.00 + 18.30

Stiftsgut Keysermühle Klingenmünster | Uriah Tutter (Violoncello) | 17.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Die unendliche Geschichte | ab 9 J. | 15.00 | I Killed My Mother | Kanada, dt. UT | 17.00 | Die Blüte des Einklangs | Japan, dt. UT | 19.00

vhs | Tausend.Tode.Tanzen | Geschichten von der Lust aufs Leben und der Leichtigkeit des Todes | 19.00

Region

Schloss Bruchsal | Mozart in Bruchsal | ab 6 J. | 15.00

Technisches Museum PF | Familiensonntag | 14.00