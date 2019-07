Zum 50. Mal jährt sich am 28.6. der Aufstand in der New Yorker Bar Stonewall Inn.

Er gilt als Ursprungsmythos des queeren Aktivismus im Kampf um gesellschaftliche Anerkennung, der heute weltweit als „Christopher Street Day“ gefeiert wird. Greta Schiller zeigt in ihrer 1984 entstandenen Doku „Before Stonewall“, dass auch dieses zentrale Ereignis eine Vorgeschichte hat: Anhand von Fotos, Filmausschnitten und Interviews gibt sie Einblick in die Lebenswirklichkeit amerikanischer Homosexueller von den 1920er Jahren an. Die Kinemathek zeigt den Klassiker des queeren Dokumentarfilms in einer restaurierten Fassung. -pat