Cinéfête 18

Das französische Jugendfilmfestival „Cinéfête“ präsentiert zum 18. Mal am Abend nach den Schulvorstellungen seine Programmauswahl für Freunde des französischsprachigen Kinos.

Eröffnet wird das Gastspiel mit der temperamentvollen Doku „Swagger“ (Do, 21.6., 19 Uhr; Sa, 23.6., 21.15 Uhr), die dem auch unseren Nachbarn geläufigen Jugendwort in einem sozial benachteiligten Pariser Vorort nachspürt. Der einfühlsame Spielfilm „Der Himmel wird warten“ (Fr, 22.6., 19 Uhr; Mi, 27.6., 21.15 Uhr) von Marie-Castille Mention-Schaar thematisiert die Radikalisierung von in Europa aufgewachsen Teenagern, die als Heilige Krieger gen Nahen Osten ziehen.

In stilvollen Schwarz-Weiß-Bildern erzählt François Ozons Drama „Frantz“ (Fr, 22.6., 21.15 Uhr; Mi, 27.6., 19 Uhr) von einer jungen Deutschen, die am Ende des Ersten Weltkriegs einen Franzosen trifft, der mit ihrem gefallenen Verlobten befreundet war. Und vom Altmeister des französischen Kinos André Techiné stammt schließlich die Coming-Of-Age-Geschichte „Mit Siebzehn“ (So, 24., 19 Uhr; Di, 26.6., 21.15 Uhr) über die aufkeimende Anziehungskraft zwischen zwei Schulkameraden, wobei Sandrine Kiberlain die weibliche Hauptrolle spielt. -pat