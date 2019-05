Cinéfête 19

Das französische Jugendfilmfestival „Cinéfête“ präsentiert zum 19. Mal abends nach den Schulvorstellungen an den Vor- und Nachmittagen seine Programmauswahl für Freunde des französischsprachigen Kinos.

Den Auftakt macht dabei der Spielfilm „Patients“ (Do, 16.5., 18 Uhr; Sa, 18.5., 21.15 Uhr): Mit Witz und Feingefühl erzählen Fabien Mersaud und Mehdi Idir von einem jungen Sportler, der verunfallt und vom Hals abwärts gelähmt seiner Reha auch positive Seiten abgewinnen kann.

Christian Duguays „Un sac de billes“ (Fr+Mi, 17.+22.5., 19 Uhr) irrt mit zwei jüdischen Jungen während des Zweiten Weltkriegs durch Frankreich; ganz und gar gegenwärtig hingegen ist Sou Abadis „Cherchez la femme“ (Fr, 17.5., 21.15 Uhr; So, 19.5., 19 Uhr), bei dem ein in den Jemen zurückgekehrter Mann seiner Schwester vorschreiben will, wie sie zu leben hat.

Und Noémie Lvovskys „Demain et tous les autres jours“ (Sa+Di, 18.+21.5., 19 Uhr) verpackt die Geschichte eines neunjährigen Mädchens, das bei seiner psychisch kranken Mutter lebt, in eine Ode an die zügellose Fantasie der Kindheit. -pat