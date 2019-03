Der Komponist und Medienkünstler Joachim Krebs

In Kooperation mit dem ZKM und der Hochschule für Musik präsentiert die Landesbibliothek eine umfassende Werkschau zum Œuvre des Karlsruher Komponisten und Medienkünstlers Joachim Krebs, der 2013 viel zu früh verstarb.

Seit 2017 wird dessen künstlerischer Nachlass in der Landesbibliothek und dem ZKM bewahrt. Die Ausstellung, in der traditionell notierte E-Musik-Partituren sowie audiovisuelle Werke zu sehen sind, vernetzt beide Nachlässe des Künstlers. Dies ermöglicht es den Besuchern, die vielfältigen Facetten seines kreativen Wirkens und Denkens in Ton, Film, Bild und Schrift multimedial zu erleben.

Über Audio QR-Codes können zudem Interviews, Texte des Künstlers, Rundfunksendungen sowie Klangbeispiele abgerufen werden. Ein umfangreiches Begleitprogramm mit Gesprächen, Vorträgen, öffentlichen Führungen mit den beiden Kuratorinnen Sabine Schäfer und Dr. Stefanie Steiner-Grage sowie Konzerten mit Kammermusik, elektroakustischer Klangkunst und Live-Elektronik in Kooperation mit der HfM und dem ZKM wird die Ausstellung umrahmen. -rw