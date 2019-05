Kunst Kosmos Oberrhein

Der Oberrhein ist eine vielfältige künstlerische Region.

Immer wieder haben sich die Schweiz, Frankreich und Deutschland in ihrem gemeinsamen und getrennten kulturellen Erbe und der zeitgenössischen Kunstszene befruchtet. Denn der Rhein ist nicht nur eine Grenze, sondern auch eine Brücke zueinander und zum Rest der Welt. Die Ausstellung würdigt die vielfältige Kunstlandschaft des Oberrheins und begibt sich auf Spurensuche nach dem Verbindenden und den Gemeinsamkeiten, aber auch den Eigenheiten ihrer Vertreter, die ganz verschieden auf die konfliktreiche Geschichte blicken. In dem Bewusstsein, nicht alle Aspekte beleuchten, nicht alle Künstler zeigen zu können, widmet sich die Ausstellung mit über 100 Arbeiten von Horst Antes bis Peter Zimmermann der Kunst am Oberrhein von konzeptueller Kunst über informelle Ansätze und konkreter Kunst bis zur Figuration.

Dabei sorgt der Blick über die Grenze immer wieder für Neuentdeckungen und überraschende Parallelen. Immer wieder gab und gibt es auch gemeinsame grenzübergreifende Projekte und Künstler wie Tomi Ungerer, die sich besonders für eine ästhetische und künstlerische Verbindung eingesetzt haben; ihm ist eine kleine Schau im Kabinett gewidmet. In der Reihe „Profile in der Kunst am Oberrhein“ wird eine Sonderschau über den Freiburger Maler Bert Jäger anlässlich seines 100. Geburtstags gezeigt. Jägers Werk ist stark von der französischen Avantgarde, von Informel und dem Abstraktem Expressionismus geprägt. -gepa