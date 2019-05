Wenn sie nicht gerade mit Subway to Sally tourt, bastelt Almut „Ally“ Storch an ihrem eigenen Projekt.

„Ally The Fiddle“ lässt Strom durch die Geige fließen und mixt Prog-Rock mit Folk, Metal und Jazzrock. Hier kommt die sechssaitige E-Geige in ihrer vollen Klangvielfalt jenseits der üblichen Vorstellungen von klassischer Musik zur Geltung, komplettiert durch E-Gitarre, Chapman Stick und Bass. Und was zunächst als reines Instrumentalprojekt gedacht war, gewinnt nun auch durch Allys Stimme. -bes