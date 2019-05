Dieses neue Karlsruher Quartett musiziert schon viele Jahre zusammen und startet nun ein Akustikprojekt.

Aufs Wesentliche reduziert covern sich Jasmin Kraufl und Gudrun Uhrig (Gesang), Christian Jäger (Gitarre) und Ramsi Ismail (Cajon) durch englische Popsongs wie „Soulmate“, „Black Horse And The Cherry Tree“ oder „Cuo Of Coffee“, die ebenso zum Goodlinde-Repertoire gehören wie gefühlvolle deutsche Nummern. Dank der stimmlichen Bandbreite der beiden Sängerinnen kann’s aber durchaus auch mal funky werden! -pat