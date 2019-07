Grade 2 & Los Fastidios

Das 2013 gegründete englische Trio Grade 2 lässt sich bei seinem harten, schnellen, melodiösen Punk von großen klassischen Vorbildern wie The Clash, The Jam und The Stranglers leiten.

Tags drauf gibt’s eine neuerliche Runde „Come On, Come On – Antifa Hooligans!“ mit den Italo-Streetpunks Los Fastidios. -pat