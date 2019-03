Hemingway Lounge

Als Preisträger zahlreicher Klassik-Wettbewerbe konzertiert Vasily Bystroff international auf renommierten Bühnen.

Aber genauso gut kann man ihn manchmal am Bahnhof und in der Fußgängerzone bei einer spontanen Session erleben. Dann verleiht er seinem Cello durch E-Looper und E-Drums einen neuen Sound voller Energie und Drive. Gemeinsam mit Juan Sebastian Moreno, der so ziemlich alles von Gitarre über Klavier bis hin zu Percussion-Instrumenten spielt, geht’s beim „Classic & Crossover Market“ einmal um die Welt (Sa, 23.3., 11.30 Uhr).

Abends ab 20 Uhr lädt das Trio Nostalgia um Sängerin Colette Sternberg zur musikalischen Reise Richtung Süden. Ein besonderes Tribute gibt’s bereits am Freitagabend: Peter Götzmann & Friends spielen für das Karlsruher Gitarristen-Urgestein Michael Rüber, der an ALS erkrankt ist, und spenden alle Eintrittsgelder. Zu erwarten sind viel Groove und das Beste aus Funk, Jazz, Hip-Hop, Ethno und Latin (Fr, 22.3., 20 Uhr). -er