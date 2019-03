Live Music@Scruffy’s

In seinem Irish Pub macht Paul „Scruffy“ Burke regelmäßig Livemusik von local bis international raus.

Neben den Folk-Rockern Johnny Campbell (Sa, 16.2.) aus England und Andy Falk (Sa, 23.2.) aus Stutensee beehren auch die Psychobillys von Out Of Luck (Fr, 22.2.) um Kontrabasser Karl Rascal Klee (The Flames/Frantic Flintstones) und der „Irish Troubadour“ JP Kennedy (Fr, 8.3., Foto: Don S.) die Kneipenbühne.

Auf dem Standardprogramm: Acoustic Rock von Kiwi Keith Hawkins (Fr, 15.2.+1.3.) und Mike Cann (Sa, 2.3.) sowie die offene „Irish Folk Music Session“ (So, 17./24.2./10.3., 16 Uhr), bei der alle Mucker willkommen sind. -pat