Das neue Projekt von Sandie Wollasch nimmt Fahrt auf.

Zum Pre-Release des neuen Albums spielt die ausdrucksstarke Sängerin mit zwei weiteren Ausnahmemusikern. Das Trio „Me, Myself & Them“ eint, dass sie alle nicht nur können, sondern auch wollen. Was man hört! Martin Meixner kennt man als Mann an den Wurlitzer-Tasten, der funky Grooves genauso wie satt leuchtende Klangflächen in petto hat. Gitarrist Jörg Teichert wiederum ist irgendwo zwischen Blues, Nashville Twang und Jazzharmonik unterwegs. Abwechslung und individuelle Takes sind also garantiert.

Wer nicht genug von Sandie bekommen kann, schaut zwei Tage später bei der „INKA-Designlounge“ im Hof der Tasca do José (s. sep. Text) vorbei. Dort in der Südlichen Waldstraße 50 gibt’s am Fr, 17.5. Kunst von Pavel Miguel, leckeres Essen, tolle Leute und ebensolche Musik – dieses Mal im Duo mit Gitarrist Matthias Hautsch. -er