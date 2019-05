Mess Up Your DNA, Nichts & Ottone Pesante

Wer nicht in Genres verhaftet ist, kann das Ende der KW 20 komplett im P8 zubringen.

Kurz nach dem CD-Release in der Hackerei zocken Mess Up Your DNA zusammen mit den deutschsprachigen Alternative Rockern Ultraschall ein weiteres Liveset rund um ihren Hit „Blood In My Milk“ (Fr, 17.5., 20 Uhr). Kleines Highlight: Nichts, die Anfang der 80er zu den wichtigsten Vertretern der Neuen Deutschen Welle gehörende, 2009 neu gegründete Band aus Düsseldorf.

Bei den jungen Wienern Culk treffen außerdem noch kantige Gitarren, Psychedelic Rock und 60er-Nonchalance à la Velvet Underground auf Shoegaze und Post-Punk (Sa, 18.5., 21 Uhr). Mit Posaune und Trompete lassen abschließend Francesco Bucci und Paolo Raineris, die das jazzige Extreme-Metal-Duo Ottone Pesante bilden, ihr zweites Album „Apocalips“ hören (So, 19.5., 20 Uhr). -pat